鉅亨速報 - Factset 最新調查：Northern Oil and Gas Inc.(NOG-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為49.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Northern Oil and Gas Inc.(NOG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.38元，其中最高估值5.73元，最低估值3.71元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.73(5.73)
|6.89
|7.29
|6.68
|最低值
|3.71(3.71)
|3.69
|3.43
|6.68
|平均值
|5.11(5.1)
|5.92
|5.41
|6.68
|中位數
|5.38(5.25)
|6.13
|5.26
|6.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.53億
|25.68億
|26.23億
|25.43億
|最低值
|19.82億
|20.76億
|21.08億
|25.43億
|平均值
|21.81億
|23.86億
|23.39億
|25.43億
|中位數
|21.79億
|24.14億
|23.12億
|25.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.00
|-21.55
|-0.13
|9.26
|10.03
|營業收入
|6.01億
|3.24億
|9.75億
|19.86億
|19.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Northern Oil and Gas Inc.(NOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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