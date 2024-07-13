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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Northern Oil and Gas Inc.(NOG-US)EPS預估上修至5.38元，預估目標價為49.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 02:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Northern Oil and Gas Inc.(NOG-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.38元，其中最高估值5.73元，最低估值3.71元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.73(5.73)6.897.296.68
最低值3.71(3.71)3.693.436.68
平均值5.11(5.1)5.925.416.68
中位數5.38(5.25)6.135.266.68

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.53億25.68億26.23億25.43億
最低值19.82億20.76億21.08億25.43億
平均值21.81億23.86億23.39億25.43億
中位數21.79億24.14億23.12億25.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.00-21.55-0.139.2610.03
營業收入6.01億3.24億9.75億19.86億19.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Northern Oil and Gas Inc.(NOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOG

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