鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊帝土地星系統(LSTR-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為176.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對萊帝土地星系統(LSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.33元下修至6.15元，其中最高估值6.5元，最低估值5.75元，預估目標價為176.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.5(6.5)
|8.5
|9
|最低值
|5.75(5.75)
|7.25
|7.95
|平均值
|6.16(6.19)
|7.83
|8.49
|中位數
|6.15(6.33)
|7.87
|8.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|52.47億
|60.11億
|63.30億
|最低值
|47.88億
|52.26億
|55.41億
|平均值
|50.89億
|56.77億
|59.13億
|中位數
|51.03億
|56.59億
|58.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.72
|4.98
|9.98
|11.76
|7.36
|營業收入
|40.85億
|41.33億
|65.38億
|74.37億
|53.03億
詳細資訊請看美股內頁：
萊帝土地星系統(LSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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