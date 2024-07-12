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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊帝土地星系統(LSTR-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為176.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 20:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對萊帝土地星系統(LSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.33元下修至6.15元，其中最高估值6.5元，最低估值5.75元，預估目標價為176.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.5(6.5)8.59
最低值5.75(5.75)7.257.95
平均值6.16(6.19)7.838.49
中位數6.15(6.33)7.878.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值52.47億60.11億63.30億
最低值47.88億52.26億55.41億
平均值50.89億56.77億59.13億
中位數51.03億56.59億58.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.724.989.9811.767.36
營業收入40.85億41.33億65.38億74.37億53.03億

詳細資訊請看美股內頁：
萊帝土地星系統(LSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLSTR

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