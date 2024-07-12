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鉅亨速報

盤後速報 - 攸泰科技(6928)下週(7月19日)除息1元，預估參考價79.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

攸泰科技(6928-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月12日)收盤價80.00元計算，預估參考價為79.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

攸泰科技(6928-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備。嵌入式板卡。電子零組件。近5日股價下跌6.77%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 80.00 1.0 1.25% 0.0
2023/07/11 61.9 0.5 0.81% 0.0

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