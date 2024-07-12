盤後速報 - 中宇(1535)下週(7月19日)除息3.3元，預估參考價66.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
中宇(1535-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(7月12日)收盤價69.60元計算，預估參考價為66.3元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
中宇(1535-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為環保工程。機電工程。代營運及機電維護。近5日股價下跌4.91%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|69.60
|3.3
|4.74%
|0.0
|2023/07/19
|62.0
|3.0
|4.84%
|0.0
|2022/07/19
|42.05
|2.6
|6.18%
|0.0
|2021/09/14
|39.15
|1.35
|3.45%
|0.0
|2020/07/16
|32.9
|1.2
|3.65%
|0.0
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