search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 中宇(1535)下週(7月19日)除息3.3元，預估參考價66.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

中宇(1535-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

以今日(7月12日)收盤價69.60元計算，預估參考價為66.3元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

中宇(1535-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為環保工程。機電工程。代營運及機電維護。近5日股價下跌4.91%，集中市場加權指數上漲3.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 69.60 3.3 4.74% 0.0
2023/07/19 62.0 3.0 4.84% 0.0
2022/07/19 42.05 2.6 6.18% 0.0
2021/09/14 39.15 1.35 3.45% 0.0
2020/07/16 32.9 1.2 3.65% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23916.93-1.94%
中宇69.6-0.14%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty