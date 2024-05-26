中宇首季在建工程146億元 擴大發展再生水工程
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-26 11:30
中鋼 (2002-TW) 集團旗下中宇 (1535-TW) 表示，第一季已承攬未完工的在建工程金額 146.1 億元，隨著中鋼大力推動再生水，公司也結合集團研發量能，持續擴大發展相關工程及技術。
中宇說明，在建工程主要是已承攬未完工金額，且未含以實作實算認列的代營運及操作維護工案，以第一季在建工程比重來看，機電工程 63%、綠能及環保工程 24%、耐火材料工程 12%、生技工程 1%。
展望後續，中宇表示，除了中鋼的鋼化聯產、碳捕集工程外，也擴展儲能結合微電腦系統工程、太陽能 (PV) 設置工程，拓展節能減碳銷售業務；同時，發展再生水工程，並結合集團研發量能、精進空污水務技術。
中宇第一季營收 26.04 億元，年增 30%、毛利率 9%，持平去年同期、營業利益 1.09 億元，年增 93%、營益率 4%、年增 1 個百分點，稅後純益 1.19 億元，年增 4%，每股純益 0.97 元。
以中宇首季營收占比來看，機電工程 37%、代營運及操作維護 28%、綠能及環保工程 18%、耐火材料工程 14%、其他 2%、在建工程 1%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇