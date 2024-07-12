鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌(CAG-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為31.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.66元，其中最高估值2.75元，最低估值2.6元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.75(2.75)
|2.92
|3.01
|3.06
|最低值
|2.6(2.64)
|2.65
|2.7
|3.06
|平均值
|2.66(2.7)
|2.79
|2.85
|3.06
|中位數
|2.66(2.7)
|2.78
|2.88
|3.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|122.53億
|124.87億
|125.23億
|126.43億
|最低值
|119.38億
|120.44億
|120.52億
|126.43億
|平均值
|121.29億
|123.23億
|122.89億
|126.43億
|中位數
|121.40億
|123.82億
|122.90億
|126.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.72
|2.66
|1.84
|1.42
|營業收入
|110.54億
|111.85億
|115.36億
|122.77億
詳細資訊請看美股內頁：
康尼格拉品牌(CAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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