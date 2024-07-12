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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康尼格拉品牌(CAG-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為31.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康尼格拉品牌(CAG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.66元，其中最高估值2.75元，最低估值2.6元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.75(2.75)2.923.013.06
最低值2.6(2.64)2.652.73.06
平均值2.66(2.7)2.792.853.06
中位數2.66(2.7)2.782.883.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值122.53億124.87億125.23億126.43億
最低值119.38億120.44億120.52億126.43億
平均值121.29億123.23億122.89億126.43億
中位數121.40億123.82億122.90億126.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.722.661.841.42
營業收入110.54億111.85億115.36億122.77億

詳細資訊請看美股內頁：
康尼格拉品牌(CAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAG

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