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鉅亨速報

盤中速報 - 三晃(1721)大漲7.28%，報16.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:23

三晃(1721-TW)12日11:23股價上漲1.1元，報16.2元，漲幅7.28%，成交4,060張。

三晃(1721-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為其他化學製品製造.。合成樹脂及塑膠製造.。農藥製造.。

近5日股價上漲2.72%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,708 張
  • 外資買賣超：+1,722 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張
  • 融資增減：+276 張
  • 融券增減：+1 張

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