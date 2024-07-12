盤中速報 - 正淩(8147)大漲7.32%，報154元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:42
正淩(8147-TW)12日10:42股價上漲10.5元，報154.0元，漲幅7.32%，成交3,796張。
正淩(8147-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速高頻連接器之設計、製造及行銷。連接器生產模治具之設計、製造及行銷。背板、機箱及其零組件之設計、製造及行銷。
近5日股價上漲16.67%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+212 張
- 外資買賣超：+60 張
- 投信買賣超：+35 張
- 自營商買賣超：+117 張
- 融資增減：+1,329 張
- 融券增減：+36 張
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