search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、三商壽 (2867-TW)

5. 外資當日 (10) 買超的股票
開發金 (2883-TW)、友達 (2409-TW)、國泰金 (2882-TW)、長榮航 (2618-TW)、中興電 (1513-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
聯電54.70.00%
國泰金65.52.99%
長榮航35.1-1.27%
開發金16.80.90%
三商壽8.32.47%
友達18.91.34%
中興電2280.00%
元大台灣價值高息10.310.39%
統一台灣高息動能15.040.60%
群益台灣精選高息26.05-0.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
三商壽

73.08%

勝率
偏強
開發金

78.26%

勝率
偏強
國泰金

77.42%

勝率
偏強
友達

62.96%

勝率

#營收創高股

偏強
中興電

60%

勝率
偏強
國泰金

77.42%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
三商壽

73.08%

勝率
偏強
國泰金

77.42%

勝率
偏強
友達

62.96%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
三商壽

73.08%

勝率
偏強
國泰金

77.42%

勝率
偏強
友達

62.96%

勝率

#波段上揚股

偏強
三商壽

73.08%

勝率
偏強
國泰金

77.42%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty