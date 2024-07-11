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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.(CRK-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為10.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Comstock Resources, Inc.(CRK-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.08元，其中最高估值0.18元，最低估值-0.18元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.18(0.18)2.851.881.63
最低值-0.18(-0.18)0.550.821.63
平均值-0.06(-0.08)1.11.391.63
中位數-0.08(-0.09)0.941.371.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.11億25.41億24.15億25.47億
最低值11.89億17.07億18.45億25.47億
平均值13.39億19.36億20.82億25.47億
中位數13.71億18.57億20.36億25.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.52-0.39-1.124.750.76
營業收入7.69億8.58億18.51億36.28億15.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Comstock Resources, Inc.(CRK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCRK

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