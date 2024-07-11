鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lazard Inc.(LAZ-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為49.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lazard Inc.(LAZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.8元下修至2.74元，其中最高估值3.03元，最低估值2.54元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.03(3.03)
|4.66
|5.98
|最低值
|2.54(2.54)
|3.42
|3.85
|平均值
|2.77(2.8)
|4.02
|4.67
|中位數
|2.74(2.8)
|4.1
|4.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29.27億
|33.80億
|37.14億
|最低值
|28.10億
|30.16億
|32.20億
|平均值
|28.69億
|31.73億
|33.86億
|中位數
|28.63億
|31.37億
|33.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.57
|3.69
|4.63
|3.51
|-0.90
|營業收入
|27.06億
|27.05億
|32.83億
|29.48億
|25.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Lazard Inc.(LAZ-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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