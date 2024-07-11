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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lazard Inc.(LAZ-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為49.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Lazard Inc.(LAZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.8元下修至2.74元，其中最高估值3.03元，最低估值2.54元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.03(3.03)4.665.98
最低值2.54(2.54)3.423.85
平均值2.77(2.8)4.024.67
中位數2.74(2.8)4.14.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值29.27億33.80億37.14億
最低值28.10億30.16億32.20億
平均值28.69億31.73億33.86億
中位數28.63億31.37億33.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.573.694.633.51-0.90
營業收入27.06億27.05億32.83億29.48億25.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Lazard Inc.(LAZ-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLAZ

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