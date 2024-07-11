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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉泥(1103)下週(7月18日)除息0.5元，預估參考價18.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

嘉泥(1103-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月11日)收盤價18.70元計算，預估參考價為18.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉泥(1103-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為水泥、生產、銷售。近5日股價上漲0.81%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 18.70 0.5 2.67% 0.0
2023/07/27 21.35 0.3 1.41% 0.2
2022/08/04 17.9 0.65 3.63% 0.0
2021/09/08 22.1 1.396 6.32% 0.0
2020/07/23 18.0 1.0019 5.57% 0.0

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