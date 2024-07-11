40年首次！電動車需求低迷 福斯擬關比利時工廠 3千人工作恐不保

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 15:38

奧迪母公司福斯周二 (9 日) 宣佈，監事會決定在布魯塞爾工廠展開「資訊和協商計畫」，跟社會夥伴合作制定工廠解決方案，待此過程結束時，布魯塞爾工廠可能會關閉。

綜合《路透社》、《巴隆周刊》與德國《汽車週刊》等外媒報導，若找不到新的價值，奧迪的布魯塞爾工廠將是福斯汽車集團 40 年來關閉的第一家工廠，上一次要回溯到 1988 年，福斯關閉了位於美國阿拉巴馬州的工廠。

但事情也存在變數，工會稱上一位威脅關閉歐洲工廠的福斯品牌負責人在放話關廠後幾個月內辭職。奧迪布魯塞爾執行長 Volker Germann 則說，宣佈這一意向並不代表已經做出決定。奧迪布魯塞爾工廠是奧迪第一家專門生產電動車的工廠，目前是奧迪 Q8 e-tron 的誕生地，該車款即將進入生命周期的最後兩到三年。

過去幾個月一直有消息傳出，奧迪將把 Q8 e-tron 移往墨西哥或中國工廠生產。

2018 年，奧迪 Q8 e-tron 首次亮相，去年奧迪布魯塞爾工廠生產 5 萬 3555 輛電動車，規模相對較小。今年奧迪 Q8 e-tron 微調上市，德國售價從 7 萬 4400 歐元 (約 248 萬台幣) 起跳，跟美國的起售價一致。

在向電動車轉型的過程中，各大車廠投入大量資金，但近來電動車需求放緩，造成沉重打擊。根據福斯今年首季財報，該德國車廠利潤下降超過 20%，原因是包括奧迪在內的高價車款交車量下滑。

一位消息人士透露，由於銷量不佳，福斯考慮明年停賣 Q8 e-tron。

銷量不及預期之外，布魯塞爾工廠也面臨長期的結構性挑戰，包括因為靠近城市所以難以改變佈局，加上物流成本高昂。

對於裁員關廠產生的成本，福斯已有預期。福斯早在 4 月就宣佈將花費 9 億歐元用於裁員，3 個月後又增加 17 億歐元，用於今年內關閉工廠或其他額外支出。布魯塞爾工廠僱用約 3 千名長期工人和 500 名臨時工。

此前，有傳言稱奧迪布魯塞爾工廠有望成為奧迪 Q4 e-tron 的補充工廠，目前該車款主要在德國另一工廠生產，但 Q4 e-tron 銷量也令人失望，茨維考工廠自己產能都無法完全利用。