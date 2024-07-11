鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西國家鋼鐵公司(SID-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為2.99元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對巴西國家鋼鐵公司(SID-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.32元，其中最高估值0.45元，最低估值0.08元，預估目標價為2.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.45(0.45)
|0.47
|0.46
|最低值
|0.08(0.08)
|0.15
|0.07
|平均值
|0.29(0.29)
|0.33
|0.29
|中位數
|0.32(0.3)
|0.32
|0.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|86.95億
|86.73億
|87.04億
|最低值
|74.79億
|73.37億
|78.50億
|平均值
|81.75億
|81.42億
|83.99億
|中位數
|81.73億
|81.76億
|85.21億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.33
|0.53
|1.65
|0.23
|-0.05
|營業收入
|64.48億
|58.28億
|88.79億
|85.90億
|90.97億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西國家鋼鐵公司(SID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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