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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西國家鋼鐵公司(SID-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為2.99元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對巴西國家鋼鐵公司(SID-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.32元，其中最高估值0.45元，最低估值0.08元，預估目標價為2.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.45(0.45)0.470.46
最低值0.08(0.08)0.150.07
平均值0.29(0.29)0.330.29
中位數0.32(0.3)0.320.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值86.95億86.73億87.04億
最低值74.79億73.37億78.50億
平均值81.75億81.42億83.99億
中位數81.73億81.76億85.21億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.330.531.650.23-0.05
營業收入64.48億58.28億88.79億85.90億90.97億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西國家鋼鐵公司(SID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSSID

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