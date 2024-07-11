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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)目標價調升至1150元，幅度約6.48%

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 12:10

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對台積電(2330-TW)提出目標價估值：中位數由1080元上修至1150元，調升幅度6.48%。其中最高估值1400元，最低估值800元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予台積電(2330-TW)評價：積極樂觀38位、保持中立3位、保守悲觀0位。

台積電(2330-TW)今(11日)收盤價為1075元。近5日股價上漲6.74%，相關半導體業近5日上漲5.79%，集中市場加權指數上漲3.6%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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