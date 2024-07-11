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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cactus Inc - Class A(WHD-US)EPS預估下修至2.96元，預估目標價為56.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:16

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cactus Inc - Class A(WHD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.96元，其中最高估值3.1元，最低估值2.68元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.1(3.1)3.733.71
最低值2.68(2.84)3.073.39
平均值2.94(2.97)3.363.55
中位數2.96(3)3.313.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值11.70億13.11億12.79億
最低值11.00億11.30億12.79億
平均值11.14億12.09億12.79億
中位數11.06億11.93億12.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.880.720.831.802.57
營業收入6.28億3.49億4.39億6.88億10.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Cactus Inc - Class A(WHD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWHD

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