鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cactus Inc - Class A(WHD-US)EPS預估下修至2.96元，預估目標價為56.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cactus Inc - Class A(WHD-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.96元，其中最高估值3.1元，最低估值2.68元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.1(3.1)
|3.73
|3.71
|最低值
|2.68(2.84)
|3.07
|3.39
|平均值
|2.94(2.97)
|3.36
|3.55
|中位數
|2.96(3)
|3.31
|3.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.70億
|13.11億
|12.79億
|最低值
|11.00億
|11.30億
|12.79億
|平均值
|11.14億
|12.09億
|12.79億
|中位數
|11.06億
|11.93億
|12.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.88
|0.72
|0.83
|1.80
|2.57
|營業收入
|6.28億
|3.49億
|4.39億
|6.88億
|10.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Cactus Inc - Class A(WHD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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