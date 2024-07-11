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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為55.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.58元下修至1.44元，其中最高估值2.49元，最低估值0.6元，預估目標價為55.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.49(2.49)4.463.45
最低值0.6(0.6)1.62.24
平均值1.56(1.61)2.512.81
中位數1.44(1.58)2.452.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值281,789,920307,702,820329,607,290
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值266,203,590285,536,490289,004,430
中位數269,253,000289,574,440298,338,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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