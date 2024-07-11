鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為55.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.58元下修至1.44元，其中最高估值2.49元，最低估值0.6元，預估目標價為55.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.49(2.49)
|4.46
|3.45
|最低值
|0.6(0.6)
|1.6
|2.24
|平均值
|1.56(1.61)
|2.51
|2.81
|中位數
|1.44(1.58)
|2.45
|2.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|281,789,920
|307,702,820
|329,607,290
|最低值
|223,582,120
|230,495,390
|229,734,420
|平均值
|266,203,590
|285,536,490
|289,004,430
|中位數
|269,253,000
|289,574,440
|298,338,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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