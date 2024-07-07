營收速報 - 2024年7月7日台股大型公司6月營收一覽（新增0家）
鉅亨網新聞中心 2024-07-07 07:55
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月7日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計42家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達42家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有3家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|6家
|大於50億
|>= 0%
|19家
|大於50億
|< 0%
|14家
|大於50億
|<= -20%
|3家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|10.16億
|794.8%
|至上-電子通路業
|250.56億
|96.8%
|鑽石生技-其他業
|7.03億
|89.0%
|集盛-紡織纖維
|9.08億
|71.1%
|南亞科-半導體業
|33.63億
|36.8%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏達電-通信網路業
|4.03億
|111.3%
|京城銀-金融保險業
|13.43億
|93.5%
|鴻準-其他電子業
|59.79億
|41.7%
|元晶-光電業
|5.42億
|19.5%
|亞聚-塑膠工業
|5.23億
|17.3%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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