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鉅亨速報

營收速報 - 2024年7月7日台股大型公司6月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-07-07 07:55

本次公布6月營收一覽

截至台北時間2024年7月7日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計42家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達42家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有3家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 6家
大於50億 >= 0% 19家
大於50億 < 0% 14家
大於50億 <= -20% 3家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 10.16億 794.8%
至上-電子通路業 250.56億 96.8%
鑽石生技-其他業 7.03億 89.0%
集盛-紡織纖維 9.08億 71.1%
南亞科-半導體業 33.63億 36.8%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
宏達電-通信網路業 4.03億 111.3%
京城銀-金融保險業 13.43億 93.5%
鴻準-其他電子業 59.79億 41.7%
元晶-光電業 5.42億 19.5%
亞聚-塑膠工業 5.23億 17.3%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收6月營收汽車工業鴻華先進-創

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鴻華先進-創46.8-0.74%
至上82.42.49%
鑽石生技44.851.24%
集盛14.154.04%
南亞科73.9-0.27%
宏達電484.58%
京城銀62.4-2.04%
鴻準71.52.00%
元晶32.63.00%
亞聚18.053.14%

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