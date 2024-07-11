川普支持加密貨幣 有望吸引更多選票

Paradigm 法務長 Katie Biber 和政府事務部門主管 Alex Grieve 說，共和黨支持者了解 加密貨幣 的吸引力，支持國會採取行動，制定明確、可預測的規則。

Blockchain Association 執行長 Kristin Smith 表示：「共和黨在加密貨幣上做出了簡單而正確的判斷：移除路障，使這變革性技術在美國蓬勃發展。加密貨幣支持美國的基本價值，包括隱私權、控制和保護個人財產的權利，以及免受政府過度監控。」