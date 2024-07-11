川普支持加密貨幣 有望吸引更多選票
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 11:17
加密貨幣投資公司 Paradigm 周三（10 日）公布的共和黨支持者民調結果顯示，美國前總統川普支持加密貨幣，有望吸引更多選票。
民調數據顯示，13% 原本不打算把選票投給川普的受訪共和黨支持者說，川普支持加密貨幣的立場，讓他們對川普有了更加正面的看法。這項民調是在川普和總統拜登舉行電視辯論前進行。
民調結果顯示，大多數受訪者（60%）認為，應該監管加密貨幣，共和黨支持者普遍不喜歡目前的金融體系。
Paradigm 法務長 Katie Biber 和政府事務部門主管 Alex Grieve 說，共和黨支持者了解加密貨幣的吸引力，支持國會採取行動，制定明確、可預測的規則。
Blockchain Association 執行長 Kristin Smith 表示：「共和黨在加密貨幣上做出了簡單而正確的判斷：移除路障，使這變革性技術在美國蓬勃發展。加密貨幣支持美國的基本價值，包括隱私權、控制和保護個人財產的權利，以及免受政府過度監控。」
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