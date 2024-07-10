鉅亨速報 - Factset 最新調查：R1 RCM Inc.(RCM-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為16.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對R1 RCM Inc.(RCM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.63元，最低估值-0.25元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.63(0.63)
|0.84
|0.92
|1.11
|最低值
|-0.25(-0.25)
|-0.07
|0.15
|0.28
|平均值
|0.12(0.12)
|0.35
|0.45
|0.7
|中位數
|0.06(0.05)
|0.25
|0.43
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.31億
|30.26億
|34.44億
|38.30億
|最低值
|25.32億
|27.46億
|29.48億
|34.51億
|平均值
|26.08億
|29.15億
|32.04億
|36.80億
|中位數
|26.12億
|29.16億
|31.62億
|37.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.08
|0.33
|-1.86
|-0.18
|0.01
|營業收入
|11.86億
|12.71億
|14.75億
|18.06億
|22.54億
詳細資訊請看美股內頁：
R1 RCM Inc.(RCM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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