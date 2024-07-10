search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：R1 RCM Inc.(RCM-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為16.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 22:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對R1 RCM Inc.(RCM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.63元，最低估值-0.25元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.63(0.63)0.840.921.11
最低值-0.25(-0.25)-0.070.150.28
平均值0.12(0.12)0.350.450.7
中位數0.06(0.05)0.250.430.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.31億30.26億34.44億38.30億
最低值25.32億27.46億29.48億34.51億
平均值26.08億29.15億32.04億36.80億
中位數26.12億29.16億31.62億37.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.080.33-1.86-0.180.01
營業收入11.86億12.71億14.75億18.06億22.54億

詳細資訊請看美股內頁：
R1 RCM Inc.(RCM-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRCM

相關行情

台股首頁我要存股
R1 RCM Inc.12.905-0.27%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty