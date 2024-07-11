search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為28.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.47元，其中最高估值0.6元，最低估值0.3元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.6(0.6)0.921.351.38
最低值0.3(0.3)0.240.540.71
平均值0.45(0.44)0.670.951.02
中位數0.47(0.46)0.711.030.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值50.12億62.94億76.55億87.09億
最低值47.32億57.09億69.99億79.80億
平均值48.85億60.21億72.61億82.59億
中位數48.91億60.28億72.15億81.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入6.65億8.23億17.05億27.31億38.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTOST

相關行情

台股首頁我要存股
Toast Inc - Class A23.75-4.73%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty