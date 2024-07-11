鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為28.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.47元，其中最高估值0.6元，最低估值0.3元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.6(0.6)
|0.92
|1.35
|1.38
|最低值
|0.3(0.3)
|0.24
|0.54
|0.71
|平均值
|0.45(0.44)
|0.67
|0.95
|1.02
|中位數
|0.47(0.46)
|0.71
|1.03
|0.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.12億
|62.94億
|76.55億
|87.09億
|最低值
|47.32億
|57.09億
|69.99億
|79.80億
|平均值
|48.85億
|60.21億
|72.61億
|82.59億
|中位數
|48.91億
|60.28億
|72.15億
|81.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|6.65億
|8.23億
|17.05億
|27.31億
|38.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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