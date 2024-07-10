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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：林肯全國保險(LNC-US)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為32.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對林肯全國保險(LNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.77元，其中最高估值6.47元，最低估值5.25元，預估目標價為32.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.47(6.47)7.88.559.55
最低值5.25(5.25)6.857.499.55
平均值5.8(5.83)7.498.189.55
中位數5.77(5.89)7.68.279.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值192.12億203.19億213.38億206.93億
最低值179.85億183.05億188.63億206.93億
平均值186.86億194.59億201.85億206.93億
中位數186.81億193.89億201.99億206.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.382.567.43-13.10-4.92
營業收入172.27億173.98億191.84億187.10億140.23億

詳細資訊請看美股內頁：
林肯全國保險(LNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNC

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