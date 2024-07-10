鉅亨速報 - Factset 最新調查：林肯全國保險(LNC-US)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為32.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對林肯全國保險(LNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.77元，其中最高估值6.47元，最低估值5.25元，預估目標價為32.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.47(6.47)
|7.8
|8.55
|9.55
|最低值
|5.25(5.25)
|6.85
|7.49
|9.55
|平均值
|5.8(5.83)
|7.49
|8.18
|9.55
|中位數
|5.77(5.89)
|7.6
|8.27
|9.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|192.12億
|203.19億
|213.38億
|206.93億
|最低值
|179.85億
|183.05億
|188.63億
|206.93億
|平均值
|186.86億
|194.59億
|201.85億
|206.93億
|中位數
|186.81億
|193.89億
|201.99億
|206.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.38
|2.56
|7.43
|-13.10
|-4.92
|營業收入
|172.27億
|173.98億
|191.84億
|187.10億
|140.23億
詳細資訊請看美股內頁：
林肯全國保險(LNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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