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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧克美斯(ALKS-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為34.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對奧克美斯(ALKS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.7元，其中最高估值2.97元，最低估值2.62元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.97(2.97)3.133.452.63
最低值2.62(2.62)2.42.172.05
平均值2.74(2.75)2.592.732.42
中位數2.7(2.75)2.532.762.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.50億16.27億17.85億15.31億
最低值14.27億14.28億14.79億13.55億
平均值15.04億15.02億15.78億14.61億
中位數15.22億14.93億15.83億14.81億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.25-0.70-0.30-0.972.10
營業收入11.71億10.39億11.74億11.12億16.63億

詳細資訊請看美股內頁：
奧克美斯(ALKS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALKS

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