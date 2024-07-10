鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧克美斯(ALKS-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為34.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對奧克美斯(ALKS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.7元，其中最高估值2.97元，最低估值2.62元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.97(2.97)
|3.13
|3.45
|2.63
|最低值
|2.62(2.62)
|2.4
|2.17
|2.05
|平均值
|2.74(2.75)
|2.59
|2.73
|2.42
|中位數
|2.7(2.75)
|2.53
|2.76
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.50億
|16.27億
|17.85億
|15.31億
|最低值
|14.27億
|14.28億
|14.79億
|13.55億
|平均值
|15.04億
|15.02億
|15.78億
|14.61億
|中位數
|15.22億
|14.93億
|15.83億
|14.81億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.25
|-0.70
|-0.30
|-0.97
|2.10
|營業收入
|11.71億
|10.39億
|11.74億
|11.12億
|16.63億
詳細資訊請看美股內頁：
奧克美斯(ALKS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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