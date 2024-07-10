營收速報 - 高興昌(2008)6月營收1.34億元年增率高達30.55％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15
今年1-6月累計營收為7.45億元，累計年增率-3.27%。
最新價為25.8元，近5日股價下跌-0.19%，相關鋼鐵工業下跌-0.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+90 張
- 外資買賣超：+95 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.34億
|31%
|-11%
|24/5
|1.52億
|32%
|44%
|24/4
|1.05億
|-12%
|-18%
|24/3
|1.29億
|4%
|55%
|24/2
|8,331萬
|-49%
|-41%
|24/1
|1.41億
|-3%
|21%
高興昌(2008-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁。冷軋鋼捲(板)。熱軋鋼捲(板)、塗面鋼捲(板)。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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