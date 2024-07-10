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鉅亨速報

營收速報 - 高興昌(2008)6月營收1.34億元年增率高達30.55％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

高興昌(2008-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.34億元，年增率30.55%，月增率-11.44%。

今年1-6月累計營收為7.45億元，累計年增率-3.27%。

最新價為25.8元，近5日股價下跌-0.19%，相關鋼鐵工業下跌-0.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+90 張
  • 外資買賣超：+95 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.34億 31% -11%
24/5 1.52億 32% 44%
24/4 1.05億 -12% -18%
24/3 1.29億 4% 55%
24/2 8,331萬 -49% -41%
24/1 1.41億 -3% 21%

高興昌(2008-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管、鍍鋅鋼管、鋼管樁。冷軋鋼捲(板)。熱軋鋼捲(板)、塗面鋼捲(板)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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