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鉅亨速報

盤後速報 - 玖鼎電力(4588)次交易(11)日除息3元，參考價124.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06

玖鼎電力(4588-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為124.0元，相較今日收盤價127.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 127.00 3.0 2.36% 0.0
2023/07/20 81.0 1.0 1.23% 0.0

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