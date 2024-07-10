盤後速報 - 玖鼎電力(4588)次交易(11)日除息3元，參考價124.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06
玖鼎電力(4588-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為124.0元，相較今日收盤價127.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|127.00
|3.0
|2.36%
|0.0
|2023/07/20
|81.0
|1.0
|1.23%
|0.0
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