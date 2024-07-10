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鉅亨速報

盤後速報 - 中砂(1560)次交易(11)日除息4元，參考價350.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06

中砂(1560-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為350.5元，相較今日收盤價354.50元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 354.50 3.99649 1.13% 0.0
2023/07/13 122.5 3.99875 3.26% 0.0
2022/07/14 128.5 2.7967 2.18% 0.0
2021/07/28 69.4 2.7983 4.03% 0.0
2020/07/06 66.2 2.8 4.23% 0.0

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