盤後速報 - 中砂(1560)次交易(11)日除息4元，參考價350.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06
中砂(1560-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為350.5元，相較今日收盤價354.50元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.13%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|354.50
|3.99649
|1.13%
|0.0
|2023/07/13
|122.5
|3.99875
|3.26%
|0.0
|2022/07/14
|128.5
|2.7967
|2.18%
|0.0
|2021/07/28
|69.4
|2.7983
|4.03%
|0.0
|2020/07/06
|66.2
|2.8
|4.23%
|0.0
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