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鉅亨速報

盤後速報 - 千附(8383)下週(7月17日)除息1.5元，預估參考價44.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

千附(8383-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月10日)收盤價46.40元計算，預估參考價為44.9元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

千附(8383-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。近5日股價上漲1.41%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 46.40 1.5 3.23% 0.0
2023/07/12 41.7 2.5 6.0% 0.0
2022/07/27 38.4 2.6128 6.8% 0.0
2020/08/04 39.7 2.5 6.3% 0.0
2019/08/06 41.0 2.5 6.1% 0.0

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