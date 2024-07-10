盤後速報 - 千附(8383)下週(7月17日)除息1.5元，預估參考價44.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
千附(8383-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月10日)收盤價46.40元計算，預估參考價為44.9元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
千附(8383-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。近5日股價上漲1.41%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|46.40
|1.5
|3.23%
|0.0
|2023/07/12
|41.7
|2.5
|6.0%
|0.0
|2022/07/27
|38.4
|2.6128
|6.8%
|0.0
|2020/08/04
|39.7
|2.5
|6.3%
|0.0
|2019/08/06
|41.0
|2.5
|6.1%
|0.0
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