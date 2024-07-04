盤中速報 - 千附(8383)大漲7.62%，報48元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:47
千附(8383-TW)04日09:47股價上漲3.4元，報48.0元，漲幅7.62%，成交2,068張。
千附(8383-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為1.精密零組件整合製造。2.廠務系統工程。3.鞋機生產銷售。
近5日股價上漲0.22%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,022 張
- 外資買賣超：+1,837 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+185 張
- 融資增減：+201 張
- 融券增減：+4 張
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