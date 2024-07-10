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鉅亨速報

盤後速報 - 欣天然(9918)下週(7月17日)除息1.5元，預估參考價39.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06

欣天然(9918-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月10日)收盤價41.35元計算，預估參考價為39.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣天然(9918-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管輸送可燃天然氣供應非工業用燃料。天然氣用具及器材之製造銷售暨進出口代銷事項。有關瓦斯管工程之承裝。近5日股價下跌0.24%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 41.35 1.5 3.63% 0.0
2023/07/17 42.7 1.0 2.34% 0.0
2022/07/21 44.55 1.7 3.82% 0.0
2021/10/01 46.95 1.6 3.41% 0.0
2020/07/22 36.8 1.35 3.67% 0.0

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