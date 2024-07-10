盤後速報 - 欣天然(9918)下週(7月17日)除息1.5元，預估參考價39.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:06
欣天然(9918-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月10日)收盤價41.35元計算，預估參考價為39.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣天然(9918-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為以導管輸送可燃天然氣供應非工業用燃料。天然氣用具及器材之製造銷售暨進出口代銷事項。有關瓦斯管工程之承裝。近5日股價下跌0.24%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|41.35
|1.5
|3.63%
|0.0
|2023/07/17
|42.7
|1.0
|2.34%
|0.0
|2022/07/21
|44.55
|1.7
|3.82%
|0.0
|2021/10/01
|46.95
|1.6
|3.41%
|0.0
|2020/07/22
|36.8
|1.35
|3.67%
|0.0
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