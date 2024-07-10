盤後速報 - 帆宣(6196)下週(7月17日)除息6元，預估參考價168.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
帆宣(6196-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(7月10日)收盤價174.00元計算，預估參考價為168.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
帆宣(6196-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為提供高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，並搭配半導體及光電。客製化設備研發、組裝、製造等業務，且擁有半導體、光電等高科技。技產業製程所需材料與設備之代理銷售、安裝、售後服務與技術支援。近5日股價上漲2.04%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|174.00
|6.0
|3.45%
|0.0
|2023/07/10
|141.0
|5.6383
|4.0%
|0.0
|2022/07/12
|107.0
|4.4478
|4.16%
|0.0
|2021/09/01
|116.0
|3.4974
|3.02%
|0.0
|2020/07/16
|104.0
|2.5962
|2.5%
|0.0
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