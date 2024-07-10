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鉅亨速報

盤後速報 - 帆宣(6196)下週(7月17日)除息6元，預估參考價168.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

帆宣(6196-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(7月10日)收盤價174.00元計算，預估參考價為168.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

帆宣(6196-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為提供高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，並搭配半導體及光電。客製化設備研發、組裝、製造等業務，且擁有半導體、光電等高科技。技產業製程所需材料與設備之代理銷售、安裝、售後服務與技術支援。近5日股價上漲2.04%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 174.00 6.0 3.45% 0.0
2023/07/10 141.0 5.6383 4.0% 0.0
2022/07/12 107.0 4.4478 4.16% 0.0
2021/09/01 116.0 3.4974 3.02% 0.0
2020/07/16 104.0 2.5962 2.5% 0.0

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