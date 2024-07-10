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鉅亨速報

盤後速報 - 點序(6485)下週(7月17日)除息1.2元，預估參考價76.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05

點序(6485-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月10日)收盤價78.10元計算，預估參考價為76.9元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

點序(6485-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為NAND Flash Controller IC研發製造。近5日股價上漲1.03%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/17 78.10 1.2 1.54% 0.0
2023/07/19 100.5 4.0 3.98% 0.0
2022/09/12 76.7 4.9822 6.5% 0.0
2021/09/10 144.5 0.4869 0.34% 0.0
2020/09/08 24.85 0.5 2.01% 0.0

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