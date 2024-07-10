盤後速報 - 點序(6485)下週(7月17日)除息1.2元，預估參考價76.9元

以今日(7月10日)收盤價78.10元計算，預估參考價為76.9元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

點序(6485-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為NAND Flash Controller IC研發製造。近5日股價上漲1.03%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。