盤後速報 - 點序(6485)下週(7月17日)除息1.2元，預估參考價76.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
點序(6485-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月10日)收盤價78.10元計算，預估參考價為76.9元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
點序(6485-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為NAND Flash Controller IC研發製造。近5日股價上漲1.03%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|78.10
|1.2
|1.54%
|0.0
|2023/07/19
|100.5
|4.0
|3.98%
|0.0
|2022/09/12
|76.7
|4.9822
|6.5%
|0.0
|2021/09/10
|144.5
|0.4869
|0.34%
|0.0
|2020/09/08
|24.85
|0.5
|2.01%
|0.0
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