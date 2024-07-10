盤後速報 - 育富(6194)下週(7月17日)除息1.8元，預估參考價36.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:05
育富(6194-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月10日)收盤價38.30元計算，預估參考價為36.5元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
育富(6194-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各項印刷電路板及電腦週邊之維修安裝製造加工買賣業務。電子產品及其零件之製造加工修理買賣業務。一般化學藥品原物料之買賣業務。近5日股價下跌2.2%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/17
|38.30
|1.8
|4.7%
|0.0
|2023/07/12
|31.0
|0.3
|0.97%
|0.0
|2022/07/12
|21.65
|0.25
|1.15%
|0.0
|2021/08/27
|28.95
|1.5
|5.18%
|0.0
|2020/07/15
|26.4
|1.1
|4.17%
|0.0
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