鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.06元，預估目標價為138元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7元上修至7.06元，其中最高估值7.5元，最低估值6.73元，預估目標價為138元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.5(7.5)
|7.86
|8.29
|最低值
|6.73(6.65)
|7.46
|8.29
|平均值
|7.11(7.06)
|7.62
|8.29
|中位數
|7.06(7)
|7.55
|8.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26,422,000
|28,547,000
|29,388,000
|最低值
|25,182,000
|26,629,000
|29,388,000
|平均值
|25,832,170
|27,550,000
|29,388,000
|中位數
|25,789,500
|27,474,000
|29,388,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.1
|3.64
|1.16
|1.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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