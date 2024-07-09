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鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)6月營收15.52億元年增率高達107425.92％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 19:15

華建(2530-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣15.52億元，年增率107425.92%，月增率1055.63%。

今年1-6月累計營收為25.58億元，累計年增率35498.05%。

最新價為51.5元，近5日股價上漲3.41%，相關建材營造下跌-0.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1886 張
  • 外資買賣超：+1943 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 15.52億 107426% 1056%
24/5 1.34億 16662% 20%
24/4 1.12億 10547% -74%
24/3 4.31億 40164% 32%
24/2 3.26億 18229% 3225%
24/1 980萬 840% -100%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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