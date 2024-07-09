營收速報 - 華建(2530)6月營收15.52億元年增率高達107425.92％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 19:15
華建(2530-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣15.52億元，年增率107425.92%，月增率1055.63%。
今年1-6月累計營收為25.58億元，累計年增率35498.05%。
最新價為51.5元，近5日股價上漲3.41%，相關建材營造下跌-0.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1886 張
- 外資買賣超：+1943 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|15.52億
|107426%
|1056%
|24/5
|1.34億
|16662%
|20%
|24/4
|1.12億
|10547%
|-74%
|24/3
|4.31億
|40164%
|32%
|24/2
|3.26億
|18229%
|3225%
|24/1
|980萬
|840%
|-100%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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