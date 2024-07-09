台鎔科技上半年營收年增逾30% 創歷年同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-09 19:25

台灣甲級事業廢棄物處理大廠台鎔科技 (6947-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收 6488 萬元，月增 2.72%、年增 0.78%。累計 2024 年 1-6 月營收達 3.97 億元，年增 31.33%，刷新歷年同期新高記錄。

同時，台鎔科技 2024 年第二季營收 2.04 億元，季增 6.06%，年增 34.87%。

台鎔科技除戮力深化事業廢棄物處理領域，處理項目以有害污泥及溶劑廢棄物為大宗，受惠於處理效率及量能調配得宜，旗下觀音廠產能稼動率站穩一定水準之上，台鎔為擴大台鎔廢棄物處理版圖，去年 6 月完成併購以處理醫療廢棄物為主的日環公司，公司正式跨足醫療廢棄物處理市場，並帶動台鎔 2024 年上半年營收達 3.97 億元，寫下歷年同期新高之關鍵。

台鎔主管指出，旗下日環廠處理項目涵蓋含多氯聯苯之液體處理、化學廢液 / 廢漆渣處理、生物醫療感染性廢棄物處理等，完成整併後結合台鎔於焚化處理經驗優勢與資源整合，採取調整優化醫療廢棄物處理焚化產能，並積極拓展醫院及診所的醫廢處理通路數，且今年 1 月反映處理相關成本並進行醫療廢棄物處理單價調整，挹注今年上半年日環廠營收年增約 20%，占整體營收比重達 10%，凸顯台鎔擴張廢棄物處理版圖效益，並堆疊整體營運動能。

展望 2024 年下半年，台鎔持審慎樂觀看法。除持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能，並精進觀音廠及日環廠處理製程，保持高平均運轉天數外，為打造未來中長期營運更為顯著成長動能，秉持拓寬廢棄物處理領域、循環經濟兩大策略主軸，朝向全領域環保處理服務提供者之目標，旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以廢轉能之再生能源發電事業，規劃年處理量將達 15.5 萬噸，未來將同時有垃圾處理及有售電收入。