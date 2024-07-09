營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:15
今年1-6月累計營收為83.14億元，累計年增率2.54%。
最新價為14.15元，近5日股價上漲2.13%，相關塑膠工業上漲0.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4375 張
- 外資買賣超：+4523 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-148 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|16.28億
|47%
|-7%
|24/5
|17.44億
|27%
|3%
|24/4
|16.86億
|20%
|84%
|24/3
|9.16億
|-43%
|-15%
|24/2
|10.83億
|-18%
|-14%
|24/1
|12.56億
|-2%
|2%
國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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