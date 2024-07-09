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鉅亨速報

營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:15

國喬(1312-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣16.28億元，年增率46.81%，月增率-6.65%。

今年1-6月累計營收為83.14億元，累計年增率2.54%。

最新價為14.15元，近5日股價上漲2.13%，相關塑膠工業上漲0.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4375 張
  • 外資買賣超：+4523 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-148 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 16.28億 47% -7%
24/5 17.44億 27% 3%
24/4 16.86億 20% 84%
24/3 9.16億 -43% -15%
24/2 10.83億 -18% -14%
24/1 12.56億 -2% 2%

國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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