盤後速報 - 耀登(3138)下週(7月16日)除息2.6元，預估參考價123.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
耀登(3138-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(7月9日)收盤價126.00元計算，預估參考價為123.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
耀登(3138-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。近5日股價上漲1.2%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|126.00
|2.6
|2.06%
|0.0
|2023/04/27
|154.5
|3.5
|2.27%
|0.0
|2022/08/10
|125.5
|3.0
|2.39%
|0.0
|2021/08/16
|183.0
|1.6034
|0.88%
|0.0
|2020/07/14
|40.9
|1.0
|2.44%
|0.0
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