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鉅亨速報

盤後速報 - 耀登(3138)下週(7月16日)除息2.6元，預估參考價123.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

耀登(3138-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(7月9日)收盤價126.00元計算，預估參考價為123.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

耀登(3138-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為射頻應用產品之天線研發製造及相關進出口貿易業務。人體手持、穿戴與植入系統的安全性與電磁相容之評估服務。代理精密量測儀器及國內外廠商產品之投標報價經銷業務。近5日股價上漲1.2%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 126.00 2.6 2.06% 0.0
2023/04/27 154.5 3.5 2.27% 0.0
2022/08/10 125.5 3.0 2.39% 0.0
2021/08/16 183.0 1.6034 0.88% 0.0
2020/07/14 40.9 1.0 2.44% 0.0

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