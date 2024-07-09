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鉅亨速報

盤後速報 - 宏普(2536)下週(7月16日)除息0.5元，預估參考價33.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

宏普(2536-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月9日)收盤價33.85元計算，預估參考價為33.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏普(2536-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。近5日股價下跌0.73%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 33.85 0.5 1.48% 0.0
2023/08/31 25.75 0.5 1.94% 0.0
2021/08/24 21.6 1.2 5.56% 0.0
2020/08/21 24.5 1.2 4.9% 0.0
2019/07/29 21.45 1.0 4.66% 0.0

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