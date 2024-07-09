盤後速報 - 宏普(2536)下週(7月16日)除息0.5元，預估參考價33.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
宏普(2536-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月9日)收盤價33.85元計算，預估參考價為33.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏普(2536-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。近5日股價下跌0.73%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|33.85
|0.5
|1.48%
|0.0
|2023/08/31
|25.75
|0.5
|1.94%
|0.0
|2021/08/24
|21.6
|1.2
|5.56%
|0.0
|2020/08/21
|24.5
|1.2
|4.9%
|0.0
|2019/07/29
|21.45
|1.0
|4.66%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 天虹(6937)下週(7月16日)除息2元，預估參考價277.5元
- 盤後速報 - 潤德(6881)下週(7月16日)除息9元，預估參考價221.5元
- 盤後速報 - 進典(6843)下週(7月16日)除息2.5元，預估參考價53.4元
- 盤後速報 - 千附精密(6829)下週(7月16日)除息3元，預估參考價111.0元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇