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鉅亨速報

盤後速報 - 京元電子(2449)下週(7月16日)除息3.2元，預估參考價128.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

京元電子(2449-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(7月9日)收盤價131.50元計算，預估參考價為128.3元，息值合計為3.2元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲14.16%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 131.50 3.2 2.43% 0.0
2023/07/13 62.2 3.5 5.63% 0.0
2022/07/21 40.6 3.0 7.39% 0.0
2021/08/19 45.0 2.0 4.44% 0.0
2020/07/13 38.55 1.8 4.67% 0.0

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