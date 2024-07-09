盤後速報 - 京元電子(2449)下週(7月16日)除息3.2元，預估參考價128.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
京元電子(2449-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(7月9日)收盤價131.50元計算，預估參考價為128.3元，息值合計為3.2元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲14.16%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|131.50
|3.2
|2.43%
|0.0
|2023/07/13
|62.2
|3.5
|5.63%
|0.0
|2022/07/21
|40.6
|3.0
|7.39%
|0.0
|2021/08/19
|45.0
|2.0
|4.44%
|0.0
|2020/07/13
|38.55
|1.8
|4.67%
|0.0
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