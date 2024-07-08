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鉅亨速報

盤中速報 - 京元電子(2449)急拉4.08%報127.0元，成交15,493張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:58

京元電子(2449-TW)近5分K漲速4.08%，08日09:58報127.0元，成交15,493張，今日漲幅為4.96％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

京元電子(2449-TW)近5日股價上漲1.68%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲3.01%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,759 張
  • 外資買賣超：+19,619 張
  • 投信買賣超：-14,464 張
  • 自營商買賣超：+2,604 張
  • 融資增減：-6,535 張
  • 融券增減：-247 張

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