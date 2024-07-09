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鉅亨速報

盤後速報 - 盛餘(2029)下週(7月16日)除息1.25元，預估參考價26.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

盛餘(2029-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(7月9日)收盤價27.50元計算，預估參考價為26.25元，息值合計為1.25元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

盛餘(2029-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為冷軋、鍍鋅及烤漆鋼捲之製造、加工及銷售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 27.50 1.25 4.55% 0.0
2023/07/13 25.3 1.03 4.07% 0.0
2022/07/14 25.3 2.55 10.08% 0.0
2021/07/14 51.6 0.5 0.97% 0.0
2020/07/16 17.8 0.15 0.84% 0.0

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