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鉅亨速報

營收速報 - 晶彩科(3535)6月營收2.61億元年增率高達1672.59％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15

晶彩科(3535-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2.61億元，年增率1672.59%，月增率112.6%。

今年1-6月累計營收為4.73億元，累計年增率115.11%。

最新價為56.7元，近5日股價上漲24.45%，相關光 電 業上漲7.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4365 張
  • 外資買賣超：-4365 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2.61億 1673% 113%
24/5 1.23億 520% 300%
24/4 3,071萬 107% -24%
24/3 4,027萬 -52% 404%
24/2 798萬 -74% -19%
24/1 982萬 -82% -59%

晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD檢測機台。設備零組件及電子配件。維修收入。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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