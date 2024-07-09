營收速報 - 晶彩科(3535)6月營收2.61億元年增率高達1672.59％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15
今年1-6月累計營收為4.73億元，累計年增率115.11%。
最新價為56.7元，近5日股價上漲24.45%，相關光 電 業上漲7.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4365 張
- 外資買賣超：-4365 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2.61億
|1673%
|113%
|24/5
|1.23億
|520%
|300%
|24/4
|3,071萬
|107%
|-24%
|24/3
|4,027萬
|-52%
|404%
|24/2
|798萬
|-74%
|-19%
|24/1
|982萬
|-82%
|-59%
晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD檢測機台。設備零組件及電子配件。維修收入。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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