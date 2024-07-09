非迷因股！喜滿客真材實料 比AMC更可靠 後市可期

鉅亨網編譯許家華 2024-07-09 14:22

今年喜滿客的股價上漲近 55%，由於《腦筋急轉彎 2》和《神偷奶爸 4》兩大動畫片續集周末首映表現強勁，未來還有更多上漲空間。

6 月 28 日在美上映的末日科幻恐怖片《噤界：入侵日》（A Quiet Place: Day One）的表現也很出色，這顯示電影觀眾除了家庭電影之外，仍然喜歡看恐怖片。

其他電影股呢？大銀幕電影院營運商 IMAX (IMAX-US) 今年股價也以 12% 漲幅穩紮穩打。

然而，有迷因股特質的 AMC (AMC-US) 憑藉迷因力量和引人注目的執行長 Adam Aron 也吸引市場關注，但該股今年仍跌逾 10%。

與 AMC 不同，喜滿客是一家有獲利的公司，交易價格相對有吸引力，以 2024 年 EPS 計算，本益比不到 21，且資產負債表上的長期負債水準也低於 AMC：喜滿客為 33 億美元，而 AMC 為近 85 億美元。

B. Riley Securities 分析師 Eric Wold 周日將喜滿客股票評級上調至「買進」，目標價提高至 27 美元。他認為，喜滿客將受益於更高的利潤率和 2025 年預計更強勁的電影陣容 (因為去年好萊塢演員和編劇罷工而累積大量的電影作品)。

Wedbush 證券分析師 Alicia Reese 表示，明年潛在的票房成長可望讓喜滿客能執行庫藏股並恢復派息以獎勵股東。為因應新冠疫情大流行有保持現金的必要，喜滿客於 2020 年 4 月暫停派息。

Reese 近期報告指出，喜滿客不斷強調以各種方式向股東返還資本的重要性。票房預計好轉，這應可讓喜滿客投資於影院升級以及尋求併購機會。