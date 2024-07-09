美國遊客滿世界跑！機場單日出行人數史上首度突破300萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-09 13:59

夏季旅行需求大幅升溫，美國遊客滿世界跑！美國周日（7 日）通過機場安檢的旅客人數，有史以來首度突破 300 萬人次。

據《華爾街日報》周一報導，美國運輸安全管理局的數據顯示，周日全美所有機場總計有 3,013,413 位旅客通過安檢，打破 6 月 23 日創下的 299 萬人紀錄。

數據顯示，周日接受安檢的旅客數較去年同期增加 14%。運輸安全管理局說，預估 7 月 4 日至 7 月 8 日乘坐飛機的人數將超過 3,200 萬，較去年國慶假期增長 5.4%。

運輸安全管理局表示，到目前為止，今年夏天的機場安檢站比去年更繁忙，旅客人數比去年同期增加約 6%。

不少業界人士表示，最近幾周美國出現的一系列有紀錄以來最繁忙航空旅行日，部分原因是機票價格便宜、美元走強，以及年輕人極度渴望度假。

每年這個時候，美國旅客都會搶購優惠機票。數據顯示，自去年 5 月以來，美國機票價格已經較一年前降價 5.9%。

當然，更關鍵的或許在於，美元升值，美國民眾出國旅遊的熱情愈發高漲——大量美國觀光客選擇去日本參觀寺廟、到匈牙利泡溫泉，享受美元飆升帶來的實惠。

自去年年底以來，美元兌日元累計已升值 15%，美元兌歐元升值 2.3%。在阿根廷、越南等新興經濟體眼中，美元從沒眼下這般「昂貴」。

日本無疑是許多美國遊客首選目的地之一。美國國際貿易管理局最新公布的數據顯示，2024 年前五個月，搭飛機抵達日本的美國觀光客數量已突破 90 萬人次，較去年同期成長 17.4%，較疫情前激增 35.5%。