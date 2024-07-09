24000點驚驚漲到頭了？UBS：台股不算貴 估今年獲利成長達27%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-09 19:17

台股叩關 24000 點，今 (9) 日高低震盪逾 500 點，終場漲 21.93 點以 23900.08 點作收，瑞銀 (UBS) 分析師表示，去除台股前 4 大權值股，台股還在 26 年來的平均標準差，在明年台股企業獲利成長趨勢下，台股還不算太貴，預期今年台股市場獲利成長將達 27%。

瑞銀今 (9) 日舉辦講座，闡述 2024 年台股產業年中展望，瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 (Randy Abrams) 、以及瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳汶瑾、瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞、瑞銀投資銀行台灣硬體科技研究部主管陳星嘉等與會。

針對台股走向，陳玟瑾表示，今年首季和 COMPUTEX 後，部分企業獲利有調升，6 月營收也有優於市場預期的表現，預估第二季企業營收和獲利將可再度上調，有利股價正向動能。如去除台股前 4 大權值股，台股還在 26 年來的平均標準差，在明年台股企業獲利成長趨勢下，台股還不算太貴。目前來看今年台股市場獲利成長 27%，明年約 19%，後年也有約 16%。

陳玟瑾觀察，今年台股的類股輪動速度非常快，後續資金可望轉進運輸和金融，瑞銀並看好電信業下半年發酵，至於金融雖已漲很多，但她仍看好銀行多過於於壽險，但要考量美國降息時程會遞延，避險成分高。她個人偏好腳踏車、 紡織 代工類股，運動服飾代工訂單之前因疫情下滑而萎縮，但巴黎奧運讓明年可望訂單上揚，加上今年存貨已消化了約一半，下半年的復甦表現值得期待。

艾藍迪表示，整體科技產業的股價、評價雖然不便宜，過去 12~18 個月市場關注雲端 AI，大型雲端公司 1 月 30% 資本支出，雲端業務成長 25% ，以資本支出佔營收比僅 14%，其實相對合理，且這些公司現金流健康，因此雲端建設還會持續。