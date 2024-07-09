search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR(MLCO-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為10.40元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR(MLCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.3元，其中最高估值0.74元，最低估值0.23元，預估目標價為10.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.74(0.74)0.961.15
最低值0.23(0.19)0.530.65
平均值0.36(0.35)0.670.83
中位數0.3(0.29)0.650.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值48.70億56.87億55.60億
最低值45.29億44.91億46.81億
平均值47.29億50.74億52.13億
中位數47.01億50.37億53.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.78-2.65-1.70-2.01-0.75
營業收入57.37億17.28億20.12億13.50億37.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR(MLCO-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMLCO

相關行情

台股首頁我要存股
Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR6.64-6.74%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty