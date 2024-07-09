鉅亨速報 - Factset 最新調查：Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR(MLCO-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為10.40元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR(MLCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.3元，其中最高估值0.74元，最低估值0.23元，預估目標價為10.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.74(0.74)
|0.96
|1.15
|最低值
|0.23(0.19)
|0.53
|0.65
|平均值
|0.36(0.35)
|0.67
|0.83
|中位數
|0.3(0.29)
|0.65
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|48.70億
|56.87億
|55.60億
|最低值
|45.29億
|44.91億
|46.81億
|平均值
|47.29億
|50.74億
|52.13億
|中位數
|47.01億
|50.37億
|53.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.78
|-2.65
|-1.70
|-2.01
|-0.75
|營業收入
|57.37億
|17.28億
|20.12億
|13.50億
|37.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Melco Resorts & Entertainment Ltd - ADR(MLCO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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