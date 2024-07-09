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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至5.17元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 04:15

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.26元下修至5.17元，其中最高估值6.47元，最低估值4.22元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.47(6.47)7.987.816.2
最低值4.22(4.22)2.723.74.67
平均值5.24(5.26)5.75.635.3
中位數5.17(5.26)5.655.645.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值158.44億169.84億174.27億144.15億
最低值144.51億146.54億145.19億144.15億
平均值153.62億158.40億157.57億144.15億
中位數154.31億158.79億155.89億144.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.89-7.124.199.125.84
營業收入63.35億46.73億137.50億198.27億151.40億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSDVN

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