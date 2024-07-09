鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估下修至5.17元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 04:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.26元下修至5.17元，其中最高估值6.47元，最低估值4.22元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.47(6.47)
|7.98
|7.81
|6.2
|最低值
|4.22(4.22)
|2.72
|3.7
|4.67
|平均值
|5.24(5.26)
|5.7
|5.63
|5.3
|中位數
|5.17(5.26)
|5.65
|5.64
|5.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|158.44億
|169.84億
|174.27億
|144.15億
|最低值
|144.51億
|146.54億
|145.19億
|144.15億
|平均值
|153.62億
|158.40億
|157.57億
|144.15億
|中位數
|154.31億
|158.79億
|155.89億
|144.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.89
|-7.12
|4.19
|9.12
|5.84
|營業收入
|63.35億
|46.73億
|137.50億
|198.27億
|151.40億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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