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鉅亨速報

盤中速報 - 正崴(2392)急跌-5.61%報84.5元，成交51,838張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:52

正崴(2392-TW)近5分K跌速5.61%，09日09:52報84.5元，成交51,838張，今日漲幅為4.32％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

正崴(2392-TW)近5日股價上漲4.11%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲3.55%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,909 張
  • 外資買賣超：-5,540 張
  • 投信買賣超：-39 張
  • 自營商買賣超：+670 張
  • 融資增減：+5,607 張
  • 融券增減：-132 張

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