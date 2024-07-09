盤中速報 - 燿華(2367)急跌-3.5%報41.55元，成交122,549張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:52
燿華(2367-TW)近5分K跌速3.5%，09日09:52報41.55元，成交122,549張，今日跌幅為2.24％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
燿華(2367-TW)近5日股價上漲17.57%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲3.55%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21,267 張
- 外資買賣超：+19,358 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+1,906 張
- 融資增減：+2,622 張
- 融券增減：+1,899 張
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