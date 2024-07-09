search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 燿華(2367)急跌-3.5%報41.55元，成交122,549張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:52

燿華(2367-TW)近5分K跌速3.5%，09日09:52報41.55元，成交122,549張，今日跌幅為2.24％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

燿華(2367-TW)近5日股價上漲17.57%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲3.55%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+21,267 張
  • 外資買賣超：+19,358 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+1,906 張
  • 融資增減：+2,622 張
  • 融券增減：+1,899 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23755.44-0.51%
燿華40.5-4.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
燿華

78.26%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty