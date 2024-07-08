盤中速報 - 正崴(2392)大漲7.34%，報84.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 12:28
正崴(2392-TW)08日12:28股價上漲5.8元，報84.8元，漲幅7.34%，成交34,559張。
正崴(2392-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。電池模組之研發、製造與銷售。電源管理模組之研發、製造與銷售。
近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-695 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：-128 張
- 自營商買賣超：-416 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：-247 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精湛(2070)大漲8.17%，報56.9元
- 盤中速報 - 越峰(8121)大跌7.06%，報40.8元
- 盤中速報 - 太普高(3284)急拉3.14%報42.15元，成交565張
- 盤中速報 - 三聯(5493)大跌7.14%，報104元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇